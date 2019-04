"Parece el Ayuwoki"; Laura Zapata es 'destrozada' por su "extraño" rostro

Ciudad de México.- Recientemente Laura Zapata se mostró decepcionada al no ser ella quién dará vida a Catalina Creel en la nueva versión de la telenovela Cuna de Lobos producida por Giselle González.

Yo considero que ese personaje me tocaba a mí por naturaleza, por cadencia, porque soy la actriz por antonomasia villana reconocida en todo el mundo; no tienen que decir quién soy yo, en todo el mundo me conocen y me reciben con mucho cariño”.