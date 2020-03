"Parece el Tío Phil": Will Smith entristece a fans con canoso look

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los años no pasan en balde y el proceso de envejecer no parece un problema para Will Smith, pues el famoso actor de Bad Boys, se dejó ver con su nuevo look, lejos del ‘fresco Príncipe de Bel Air’, y más de un hombre adentrado en los 50.

En su más reciente publicación, el actor de películas como Hombres de Negro y 7 almas, sorprendió a sus seguidores al mostrarse con una barba, sino repleta, sí con una gran cantidad de canas, lo que generó una nostálgica reacción en sus fans.

La publicación en la que el actor tenía como fin publicitar la mara Bel Air Athletics, generó la nostálgica reacción en sus fans, quienes no dejaron de notar que Will ‘está envejeciendo’.

Ya pareces Tío Will”.

Rompe el corazón ver que estás envejeciendo”.

OMG, se está haciendo viejo”.

Ya parece el Tío Phil’

Si bien, no sabemos si a partir de ahora, Will se dejará el look canoso, de momento sí adoptará las canas para interpretar el papel del padre de las hermanas tenistas Serena y Venus Williams.