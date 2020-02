"Parece su hija, viejo ridículo": Ella es la guapísima madrastra de Lupillo Rivera

Ciudad de México.- A pesar de que se casaron en septiembre del 2019, el padre de Jenni Rivera y Lupillo Rivera presumió públicamente a su nueva esposa en un programa de televisión.

La mujer, llamada Juana Ahumada, fue asistente de Pedro Rivera durante 8 años. Ahumada y el patriarca de la familia Rivera contrajeron nupcias el año pasado luego de no poder negar más su flechazo.

Rivera presentó a su nueva esposa en el programa Un Nuevo Día, lo que dejó paralizados a usuarios. Juana es notoriamente más joven que Pedro y presume una gran belleza, sin embargo, usuarios no pudieron dejar de compararla con la exesposa de Pedro y madre de Lupillo y Jenni, Rosa Saavedra. Además, criticaron a Rivera al asegurar que solo se casó por fama.

Don Pedro se divorció de Rosa en el 2008 luego de múltiples infidelidades de su parte. Aunque Rivera ha declarado que prefiere no involucrar a Ahumada en la vida pública, no pudo mantenerla escondida más.

En la entrevista, la conductora le preguntó a la joven mujer cómo la conquistó Pedro, a lo que contestó:

Es una persona que tiene mucha pasión por lo que hace, a mí me encanta eso y no se rinde con nada, ni aunque lo pisoteen no se rinde; es muy respetuoso de las personas y a mí me encanta eso".