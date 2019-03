"Paren en el nombre del amor": Diana Ross sale en defensa de Michael Jackson

Estados Unidos.- Luego de que el documental Leaving Neverland saliera a la luz y expusiera las acusaciones de abuso sexual infantil en contra de Michael Jackson, Diana Ross, una de las que fuera sus mejores amigas en vida, salió en su defensa.

Esto es lo que tengo en el corazón esta mañana. Creo y confío en que Michael Jackson fue y es una magnífica fuerza increíble para mí y para muchos otros. Paren en el nombre del amor", comentó la también interprete.

El ‘Rey del Pop’ ha sido bombardeado con cientos de críticas y comentarios tras el surgimiento del documental, por ello Ross decidió lanzar el contundente mensaje.

Esta amistad incondicional surgió en la década de los 80's, cuando grabaron el tema We Are The World, luego de esta cercana relación, Michael quería cederle la custodia de sus hijos en caso de que falleciera y que su madre, Katherine Jackson, también muriera o no tuviera las condiciones para ejercer esa labor.