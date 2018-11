Paris Hilton no ha regresado el anillo a Chris Zylka y él lo quiere de vuelta

Estados Unidos.- Uno de los aspectos más recordados del romántico momento en que Chris Zylka y Paris Hilton se comprometieron, rodeados por las montañas y la nieve de Aspen hace once meses, es precisamente el espectacular anillo con el que sellaron su ahora rota promesa de llegar al altar.

El anillo, valuado en dos millones de dólares y comprado por Chris, según TMZ, bajo un "descuento descomunal", dio mucho de qué hablar por semanas, y Paris Hilton lo describió como la mejor joya que pudo recibir para su compromiso.

El anillo era tan hermoso y brillante. Yo estaba temblando cuando me lo puse. Es el anillo más hermoso que he visto", dijo Paris al medio People luego de haberse comprometido.

Ahora que la relación entre la socialité y Zylka ha concluido, fuentes aseguran al medio TMZ que el actor quiere de vuelta el anillo, y que de hecho la ley de California exige que Paris regrese la joya al haber sido ella quien terminó el compromiso.

Dado que Paris y Chris no se han visto desde que terminaron, la empresaria no ha podido regresarle el anillo y el actor no ha podido pedírselo, pero reitera TMZ, es un hecho que lo quiere tener en su posesión otra vez.

Paris Hilton y Chris Zylka rompieron tras casi tres años de relación amorosa.