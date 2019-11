Participante de 'La Academia' se declara gay: "La gente es muy homofóbica"

Ciudad de México.- El participante de La Academia, Jona, se encontraba en una sesión con la psicóloga y aprovehcó para declararse abiertamente homosexual.

Sin embargo, el joven originario de Hermosillo, Sonora, manifestó lo difícil que ha sido para él expresar sus sentimientos sin que sea juzgado por los demas.

Nunca me ha gustado hablar de eso, todas mis relaciones siempre han sido a escondidas, una vez subí una foto con mi pareja y me dijeron en redes sociales que me iba ir al infierno", contó Jona.