"¡Patético!": Laura Bozzo sobre cantante que afirma Juan Gabriel se enojó con ella

Ciudad de México.- El nombre de Juan Gabriel acapara titulares por más de una razón, ya que ahora han surgido polémicas declaraciones que enfrentan a un amigo cercano del 'Divo de Juárez', Jas Devael, y a la conductora Laura Bozzo.

De acuerdo con lo reportado por Shanik Berman en el programa 'Hoy', el cantante español aseguró que Juan Gabriel se molestó con Laura Bozzo y dejó de hablarle luego de que la presentadora no invitara a Devael a su programa.

Con gran molestia y fuertes declaraciones, Laura Bozzo respondió a lo dicho por Jas Devael e incluso reveló por qué nunca lo consideró como invitado de su programa.

¿Quieres que te enseñe mi WhatsApp? Yo tengo conversaciones con Juan Gabriel y he hablado con Juan Gabriel todo el tiempo. Que mejor se calle ese señor porque si yo hablo lo que sé, no creo que va a salir bien parado", expuso Bozzo al matutino.

¡Patético! Me da realmente náuseas, repulsión, lo que está diciendo es mentira y sinceramente si yo no invité a Jas a mi programa fue porque a mí no me gusta él como cantante y yo no tengo por qué invitar a nadie. Y menos Juan Gabriel se va a molestar conmigo... por algo así", agregó la conductora.