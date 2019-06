Pati Chapoy asegura sentirse triste por el final del programa 'Intrusos'

Ciudad de México.- La conductora, Pati Chapoy, a través de una entrevista lamentó el final del programa Intrusos, luego de que los conductores de dicha emisión anunciaron que este viernes 14 de julio será su último día,

Hace unos días me tomé el tiempo para ver el programa Intrusos que, por cierto, el día de hoy muy lamentablemente sale del aire y digo muy lamentablemente, porque de pronto hay quien empezó a especular que nos alegrábamos, jamás, jamás me voy a alegrar de que un programa de televisión salga del aire, jamás me voy a sentir cómoda porque la gente no tiene trabajo", mencionó.