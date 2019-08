Pati Chapoy rechaza a conductora y no quiere que sea titular en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- A pesar de que fue la propia Pati Chapoy quien confirmó que Linet Puente sería el reemplazo de Jimena Pérez ‘La Choco’, ahora se exhibió que la líder de Ventaneando habría despreciado a la joven madre.

A través de la revista TVNotas, trascendió que Chapoy no tiene mucha confianza para que Linet esté en el programa vespertino y no es porque le caiga mal sino por su poco talento.

Linet es una mujer preparada y con mucha experiencia; lamentablemente nunca ha sido del total agrado de Pati, y no porque le caiga mal… Dice que Puente es una mujer que no tiene la chispa para estar frente a las cámaras, que es muy plana y gris, y que no es una mujer con mucha personalidad”, reveló un informante.