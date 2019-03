Pati Chapoy revela cómo vivió amenazas contra Raúl Velasco en Televisa

Ciudad de México.- El día de ayer martes la conductora Pati Chapoy reveló como vivió las amenazas que Raúl Velasco recibió del supuesto chofer de Azcárraga, cuando ambos trabajaban juntos en Televisa.

A partir de la desclasificación de los expedientes para la consulta pública de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), hoy conocida como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Ventaneando tuvo acceso a algunos archivos, entre ellos el del conductor Raúl Velasco, en el que se revela el espionaje que habría sufrido el comunicador por parte del Gobierno de aquella época.

Según dicho expediente, el presentador fue amenazado en repetidas ocasiones, quedando asentado que el presunto responsable se trataba de un empleado de la televisora, identificado por Pati Chapoy como el chofer del dueño de la empresa Televisa, Emilio Azcárraga.

La conductora aseguró que en aquella época, cuando trabajaba con Raúl Velasco, éste jamás dijo nada sobre las amenazas que recibía, pero que sí actuaba de una forma peculiar.

La conductora también señaló:

Cuando sucedió eso (las amenazas), Raúl no comentaba absolutamente nada a nadie, y obviamente él hacía un comentario entre broma y jugueteando: “quien me entregue un portafolio negro que este en algún lado del foro y del estudio lo vamos a premiar…”. De pronto aparecían varios portafolios negros y estaban ahí, si no mal recuerdo, pues agentes que ahorita me estoy enterando de eso, que se los llevaban y los revisaban”.