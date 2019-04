"Pati Chapoy se ha ganado la enemistad de excolaboradores": Inés Gómez Mont

Ciudad de México.- La conductora Inés Gómez Mont, habló de Paty Chapoy, asegurando que ella se ha ganado la enemistad de algunos de sus excolaboradores, tal es el caso de Aurora Valle, Martha Figueroa y Atala Sarmiento, quienes cada que pueden hablan de lo mal que les fue mientras trabajaron con ella.

Gómez Mont, por fin se atrevió hablar de Pati, luego de que había permanecido en silencio sobre Azteca y Chapoy, después de su salida de la televisora.

La conductora, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, recordó sus inicios en la televisión y habló sobre cómo Pati fue su impulsora. Mencionó que mientras estudiaba en la Libre de Derecho, entró como practicante en el área de noticias de TV Azteca, donde ahí conoció personas que le enseñaron a estar detrás de la pantalla.

Aseguró que ella nunca hablado mal de Chapoy:

Nos quedamos con una buena relación, ella siempre supo que de mí nunca ha escuchado un comentario negativo, siempre que me he referido a ellos es con respeto y con Pati con mucha gratitud, siempre le doy su título de mi maestra, mi mentora, porque ella fue quien me formó'', comentó la exconductora de TV Azteca.