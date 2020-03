Pato Borghetti habla de diagnóstico de coronavirus; afirma que hay 5 casos en Televisa 

Ciudad de México.- Patricio Borghetti habló con detalle sobre su diagnóstico de coronavirus en un video compartido en sus redes sociales, donde mencionó que sigue estando asintomático y que lo más probable es que no se haya contagiado durante su viaje a Madrid, España.

Como es conocido, la mañana de este jueves se confirmó que su pareja, Odalys Ramírez, contrajo la letal infección. A diferencia de su pareja, la conductora de Cuéntamelo Ya sí presenta problemas respiratorios, sin embargo, Borghetti asegura que dichas afecciones se le manifiestan a Odalys en un nivel moderado.

Era lo que esperábamos obviamente, debido a la cercanía… Me siento perfectamente bien, yo no tengo ningún síntoma, ni fiebre, ni tos, ni falta de aire, ni nada", explicó el conductor.

El presentador de Venga la Alegría reveló que siguen sin saber dónde y cómo fue que se contagiaron él y Odalys, ya que ha analizado la situación con sus médicos y estos le comentan que lo más probable es que no se haya infectado en España.

Me están diciendo los neumólogos que aparentemente no es de Madrid. Yo viajé a Madrid hace 18 días, que regresé a México. Entonces por los días, si me hubiera contagiado yo en Madrid ahorita me tendría que haber salido negativo, de todas maneras no es una ciencia tan exacta… No sabemos cómo nos pudimos haber contagiado", explicó el conductor.