Pato Borghetti rompe el silencio y aclara dudas tras contagiarse de Covid-19

Ciudad de México.- El conductor argentino, Patricio Borghetti, aprovechó su cuenta de Instagram para aclarar algunas dudas de sus seguidores en torno a su estado de salud, esto tras confirmarse que dio positivo al Covid-19.

Gracias Dios, creo que nos ha tocado, lo que a la mayoría que se le contagie le va a tocar, un cuadro muy leve. De hecho, yo no he tenido ningún síntoma, me siento perfectamente bien", relató Pato.