Pato Borghetti sufre el nuevo síntoma del coronavirus y ¡es muy delicado!

Ciudad de México.- Patricio Borghetti, conductor de Venga la Alegría, confirmó que a pesar de que no había sufrido los estragos del Covid-19, ya presentó el nuevo síntoma asociado a este virus.

A través de su cuenta de Instagram, el argentino informó que ya padeció el primer síntoma del coronavirus y se trata de la pérdida del olfato, lo que se derivó también en la pérdida del gusto.

Sí, tuve un síntoma y me acabo de enterar, esto no lo sabe mucha gente y es la pérdida del olfato. Me atrevo a compartirlo porque sí me pasó", explicó Pato.