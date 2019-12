'Pato' Zambrano afirma que no saqueó a 'La Tigresa': "Yo he trabajado mucho"

Ciudad de México.- Patricio 'Pato' Zambrano aprovechó las cámaras de Ventaneando para aclarar los rumores que surgieron después de la relación que mantuvo con Irma Serrano.

Asimismo, el exintegrante de Big Brother aclaró que en ninguno momento le robó alguna pertenencia a ‘La Tigresa’, pues su patrimonio “es fruto de su trabajo”.

Además, Patricio relató que Irma comenzó a deshacerse de sus cosas, incluso llegó al punto de vender sus viviendas en la Ciudad de México, Cuernavaca y en Acapulco a un precio muy bajo.

Con respecto a las cuentas mancomunadas que el sobrino de Irma Serrano afirma que aún tiene, ‘El Pato’ reiteró que no existen documentos que avalen esta acusación.

No me quedé con un centavo de Irma Serrano. Yo no necesitó dinero de nadie”, finalizó el político.