Patricio Borghetti reacciona a las declaraciones de Michelle Vieth

Ciudad de México.- Luego de que Michelle Vieth revelara que Grettell Valdez tuvo que abortar un hijo de Héctor Soberón a petición de él, Patricio Borghetti, padre del hijo de Valdez, ha dado su opinión del tema.

En entrevista para el programa Ventaneando, el conductor afirmó desconocer el asunto y aseguró nunca haber oído nada al respecto.

No, no sé absolutamente nada, no tenía ni idea la verdad”, comentó.

Sin embargo, Borghetti aseguró que más allá de ser verdad o mentira lo que dice Vieth, el problema es que esté hablando de la intimidad de otras personas.

Es delicado la verdad, no me gusta opinar de la vida de los demás, pero creo que ella tendría que hablar de su propia vida, no estar exponiendo cosas de la vida de los demás, eso no me parece tan bien la verdad. Ella ha sufrido justamente una violación, una invasión terrible de su privacidad, entonces, no debería hacer lo mismo con los demás”, manifestó.