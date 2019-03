Paty Cantú asegura que no posó para revista de caballeros por dinero

Ciudad de México.- Paty Cantú asegura haber encontrado en la revista Maxim un espacio para hablar sobre su arte, las causas que sigue y sus próximos proyectos de una forma libre y “destapando mi alma”.

La cantante fue cuestionada durante la alfombra roja de los premios Eres 2019 sobre lo que la motivó a realizar una sensual sesión fotográfica para la publicación dirigida a caballeros, imágenes que sus seguidores han podido admirar a través de redes sociales.

Yo no considero que es una revista para caballeros, yo considero que es una revista para mujeres también…. se me hace súper atractiva la propuesta. No tiene que ver con dinero. Yo dije, sabes que, en este año yo tengo una gira nueva que es internacional, estoy destapando mi alma, mi rollo en los géneros musicales, en muchas cosas, que más me da”, expuso la intérprete ante varios medios.