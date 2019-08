Paty Cantú dedica emotivo mensaje a Juan Gabriel: "Atesoro nuestro dueto"

Ciudad de México.- La reconocida cantante Paty Cantú, se puso melancólica en su cuenta de Instagram donde compartió unas cuantas fotografías de hace algunos años junto a Juan Gabriel, quien cumple 3 años desde su sorpresivo deceso.

Las imágenes corresponden a la canción No discutamos la cual grabaron juntos y estrenaron su video musical a principios de 2016. La publicación fue acompañadas con un extenso y emotivo mensaje de parte de la artista de 35 hacia el ‘Divo de Juárez’.

A tres años de tu partida. Recordaremos siempre tu música; Tú vida. Tuve la fortuna de conocerte un poquito. Tú humor y el disco duro de tu mente. Tu alegría por la composición y esas palabras que tan generosamente me regalaste. Gracias por dejarme consejos para el alma y abrazos para mi música. En tu casa no me sentí jamás una extraña o desconocida, sino inmediatamente amiga.”