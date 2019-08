Paty Cantú recuerda su fuerte ruptura con Julio Ramírez, miembro de Reik

Ciudad de México.- La reconocida cantante Paty Cantú, se puso melancólica en su cuenta de Instagram donde compartió unas cuantas fotografías de hace algunos años de cuando ganó una lengua, en los extintos Premios MTV Latinoamérica.

Mi primer año de solista. Mi primer premio ever. Me tocó el último año de lenguas MTV. Cuando era #emogirl.”

Además, la exintegrante del dueto Lu, aprovechó para recordar un momento duro de su vida después de terminar una relación, aunque no da nombres, sus fanáticos aseguran que se trata del rompimiento con Julio Ramírez, miembro del grupo Reik.

Si mal no recuerdo, venía recién cortada. Componiendo ya Afortunadamente no eres tú. La música era todo lo que me quedaba. Y yo me aferraba a ella.”