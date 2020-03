Paty Cantú y el episodio en el que fue víctima de discriminación por ser mujer

Ciudad de México.- Paty Cantú, la igual que muchas artistas, no está exenta de la discriminación que se vive dentro del mundo del espectáculo, problema que sufrió después de abandonar el grupo Lu.

En una entrevista para Venga La Alegría, la intérprete de Valiente reveló que menospreciaban su trabajo y que se enfrentó a los rechazos de las personas que son líderes de la industria musical.

Vivian diciendo que no merecía y que no era suficientemente buena para tener un lugar como compositora. Cuando salí de mi primer proyecto, me tipificaron por ser mujer".