Paty Navidad: "Expresidentes no trabajaron como ahora lo hace AMLO"

Ciudad de México.- La actriz mexicana Patricia Navidad se fue contra administraciones anteriores al señalar que de haber trabajado en su momento México no estaría “destruido”.

A través de su cuenta de Twitter, Patricia Navidad:

Si los expresidentes cuando fueron presidentes hubieran trabajado como lo están haciendo ahora,con pasión, activismo y desgarrándose las entrañas, este país no estaría destruido,ni el pueblo violentado y pisoteado. Lo que no me ha quedado claro es el objetivo de esta, su lucha”, escribió.