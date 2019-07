Paty Navidad y sus raros comentarios conspiranóicos de inteligencia artificial

Ciudad de México.- De nuevo Paty Navidad es tendencia en Twitter, esta vez por una serie de comentarios relacionados con la inteligencia artificial y el transhumanismo.

La actriz intercambió puntos de vista con los cibernautas:

La mexicana ha estado muy activa en sus redes defendiendo sus puntos de vistas sobre la verdadera causa, según ella, de problemas en México como temblores, sequías, inundaciones, incendios.

Lo sé y está muy claro, es cuestión de informarse, leer e investigar sobre el HAARP. Lo que está sucediendo en nuestro país, temblores, sequías, inundaciones, incendios, etc. 'No es normal' lo están provocando, es un arma que la usan para alterar el clima, atacar y destruir".

La actriz respondió:

Lo he vivido desde hace años, me atendieron muchos médicos, esa experiencia terrible detonó en tumor en la hipófisis debido a la tortura y trauma, estuve a punto que me indujeran a un coma, etc. hay pruebas y testigos, por eso levanto mi voz. Tienen todo el derecho a no creerme".