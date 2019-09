Paul McCartney y Ringo Starr grabarán la última canción de John Lennon

Londres, Inglaterra.- Los dos miembros del que alguna vez fue el grupo Beatles, Ringo Starr y Paul McCartney se reunirán para grabar Grow old with me, melodía que es considerada como la última que grabó John Lennon, del disco Milk and Honey.

En tiempos recientes estos dos grandes artistas ya se han reunido en otras ocasiones en algunas veces para componer y en algunas otras solo para tocar juntos, pero este viernes 13 de septiembre anunciaron que trabajaran para algo más especial.

McCartney anunció el lanzamiento de su álbum número 20, What’s My Name y menciono que agregaría algunas sorpresas, como la colaboración que tendrá con Ringo Starr.

La canción Grow old with me es considerada como la última grabación que John Lennon hizo antes de morir. Se conoce que para este homenaje McCartney tocara su icónico bajo Höfner y hace coros, mientras que Starr será quien entone la melodía con su voz.