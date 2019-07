Paul Stanley confiesa el rotundo rechazo que recibió de TV Azteca

Ciudad de México.- El conductor, Paul Stanley, durante el programa Miembros al Aire reveló que fue rechazado por TV Azteca en múltiples ocasiones, a pesar de ser hijo del conductor fallecido, Paco.

Aunque ahora asegura que trabajo ya no les falta, pues es titular en dos programas, este fue exhibido por Mauricio Mancera durante el programa Hoy, luego de que aseguró que lo vio afuera de la 'televisora de la Ajusco' dejando papeles.

Algo que no saben pero Paulito se formaba afuera de Azteca a entregar papeles”, comentó el jarocho.

Por lo que Stanley tuvo que aceptar tales declaraciones, al dar explicación del porqué entregó los misteriosos documentos.

Eran fotos, yo me las tomaba e iba con ellas y me formaba en el Cefat (Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación de TV Azteca) y nunca me aceptaron”, confesó.