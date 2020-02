Paul Stanley fingió ser modelo de ropa interior para conquistar a su novia

Ciudad de México.- Paul Stanley, conductor del programa Hoy, confesó durante una entrevista con Galilea Montijo que para conocer y conquistar a su actual pareja, Joely Bernat, fingió ser modelo de ropa interior para caballeros.

Stanley relató parte de su historia de amor donde confesó que conció a su pareja mientras trabajaba como conductor en Despierta América, ella era maestra de las modelos.

Yo vivía en Miami, trabajaba en Despierta América, la conocí con don Francisco, ella era la maestra de las modelos y la gente de producción no me la quería presentar porqué decían que yo era un chico malo", contó Paul.

Pero eso no impidió que el conductor se olvidara de la chica y buscó la manera de presentarse el solo, por lo que fiel a su clásico sentido del humor se le ocurrió fingir ser modelo de ropa interior que no sabe modelar y así pedirle clases, aunque ella no le creyó mucho pero aún así intercambiaron teléfonos para unas clases.

Yo me presente con ella, le dije: 'Hola mucho gusto, Soy Paul Stanley, necesito de tu ayuda porqué yo soy modelo de una marca reconocida de trusas, entonces yo no sé desfilar, necesito que me ayudes'", confesó Stanley.

Sin emabrgo, no fue sencillo y se presentó una complicación que los separó una semana, Joely había regresado con su exnovio.

Empezamos a salir y todo bien bonito, pero ¿qué crees?, está chica había tronado con su ex y que regresa. Me la encontré con varios amigos del programa y les dije: '¿Cómo ven? ella es con la que estoy saliendo, es mi novia', tú ya me conoces, y todos de 'ah muy bien Paul', pero ella se voltea y me dice: 'No, yo no estoy saliendo contigo, yo ya tengo novio'", explicó Paul.

Pero tras una semana ella lo buscó y de nuevo comenzaron a salir, aunque poco después él tuvo que regresar a México y decidido a mantener la relación la invitó de vacaciones, mismas de las que no regresó y se quedó a vivir con él.

Yo la invité de vacaciones y pues vino con muchas maletas también", expresó ante el cuestionamiento de Montijo sobre si él le había pedido que se mudaran juntos.