Paul Stanley intenta besar al 'Burro' Van Rankin en sección de 'Miembro al Aire'

Ciudad de México.- La presencia Mariana Echeverría al foro de Miembros al Aire dejó a los conductores más emocionados de lo normal, especialmente a Paul Stanley y a Jorge 'El Burro' Van Rankin.

En una sección de preguntas algo subidas de tono, 'El Burro' le preguntó a Mariana acerca de su método para cautivar a su esposo durante la intimidad.

Yo me pondría un tacón alto, una lencería muy coqueta como con ligueros y no usaría sostén. Me pondría algo transparente arriba y nada de maquillaje”, respondió Echeverría.