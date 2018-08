Paulina Goto habla sobre su distanciamiento con Horacio Pancheri

Ciudad de México.- En las últimas semanas ha sido más que evidente el distanciamiento que existe entre Paulina Goto y Horacio Pancheri, quienes anteriormente derrochaban miel y gritaban su amor a los cuatro vientos en redes sociales.

Sin embargo, la noticia de su ruptura tomó más fuerza el pasado 29 de julio, cuando el argentino, quien estuvo ausente en el festejo de la mexicana, decidió enviarle una fría felicitación de cumpleaños en Twitter, desatando fuertes críticas por parte de sus seguidores.

Ante las especulaciones sobre tu truene, Goto rompió el silencio durante la entrevista que ofreció al programa Hoy, donde explicó la ausencia del histrión en su fiesta. “Anda en Miami”, dijo con una tímida sonrisa y agregó: “así toca a veces”.

¿Existe distanciamiento entre @soypaulinagoto y @PancheriHoracio? Esto nos cuenta en exclusiva la estrella quiene stá de vuelta en la música ❤ pic.twitter.com/E16H1xgNab — Programa Hoy (@programa_hoy) 8 de agosto de 2018

Y para dejar en claro que esta tranquila con la situación, Pau añadió:

Cada quien tiene su carrera, sus cosas, su tiempo, y pues nada, yo estoy feliz, también pues de estar enfocada en lo mío, necesitaba también este tiempo para sacar esto (su proyecto musical) adelante”.

Sin confirmar una ruptura con Horacio, Paulina prosiguió la entrevista, no obstante, lo que llamó la atención fue lo sensible que se encuentra, pues estuvo a punto de llorar cuando habló del apoyo que actualmente tiene de su familia.

“Mi familia me aterriza, me hace sentir segura, me hace sentir apoyada, me hacen sentir en casa, y que pueden pasar un montón de cosas alrededor, pero sé que ahí siempre voy a estar bien”, expresó conmovida.

Así que por el momento ni ella ni Horacio han decidido confirmar su rompimiento, quizás en espera de alguna reconciliación.