Paulina Goto publica una foto al lado de Horacio Pancheri y se desata el revuelo

Ciudad de México.- La mexicana Paulina Goto causó gran conmoción entre sus seguidores al compartir una fotografía en la que aparece junto al argentino Horacio Pancheri.

La actriz y cantante empleó su cuenta de Instagram para felicitar al histrión por su cumpleaños, detalle que provocó felicidad y duda entre sus fans.

A pesar de que Goto había manifestado desde hace algunas semanas que sería más cuidadosa con su vida privada y ya no publicaría fotos personales en sus redes sociales, el cumpleaños de Pancheri ha sido la excepción a su regla.

La relación entre Paulina y Horacio surgió durante las grabaciones de la telenovela Un camino hacia el destino, y aunque fueron muy abiertos con sus seguidores compartiendo imágenes de su romance, desde hace algunos meses la actriz confesó que esto cambiaría drásticamente.

Nosotros abrimos la puerta al hacer pública nuestra relación, a que se hablara, para bien o para mal. Recibimos cosas muy bonitas, otras no tan bonitas también. Y buscando nuestra paz, buscando lo mejor para nosotros, nos dimos cuenta que es algo que no nos hace bien. Que preferimos que se quede lo personal, personal. Si estamos, si no estamos, preferimos mantenerlo como algo nuestro”, dijo Goto en entrevista al programa de televisión Despierta América.