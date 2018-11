Paulina Peña envía conmovedor mensaje a una mujer especial para ella

Ciudad de México.- Paulina Peña, hija del presidente de México, Enrique Peña Nieto, abrió su corazón a una de las mujeres más importantes para ella publicando varias imágenes y una dedicatoria llena de mucho amor.

A través de su cuenta de Instagram, Paulina, subió varias fotos con Sara Álvarez, su tía y confidente.

Esa no fue la única felicitación que Paulina le mandó a su tía, pues minutos después reveló otro collage con más fotos de ellas.

Le ha hecho de cualquier papel conmigo, no tiene varita ni capa, pero sin duda eres más que solo una madrina para mí. ¡Qué seas muy feliz y sea un año increíble, lleno de mucha felicidad y bendiciones. ¡Qué sean muchos más juntas! […] Gracias por todo lo que me has dado y enseñado”, reveló Paulina en una foto de hace dos años.