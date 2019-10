Paulina Peña, olvidada por su familia en Instagram en su cumpleaños número 24

Ciudad de México.- Paulina Peña Petrelini, la guapa hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, celebró este jueves su llegada a los 24 años de edad, y lo celebró con un video suyo, en el que da las gracias por su vida.

Me siento tan feliz de tener a gente que me quiere y que me lo hacen saber en este día. Me van a faltar horas para agradecer a todos por sus buenos deseos”.