Paulina Rubio confiesa: "Mi máximo lujo es estar desnuda en la playa"

Ciudad de México. - Paulina Rubio, 'la chica dorada', compartió parte de su intimidad. La intérprete de 46 años, define así su vida y todo lo que está experimentando.

Madre de dos hijos, Andrea Nicolás, fruto de su relación con el español Nicolás Vallejo, y Eros Bazua, el pequeño que procreó con el también cantante Gerardo Bazua, la cantante habló sobre está faceta.

Respecto a las críticas de sus detractores y halagos por parte de sus fans, Rubio comentó en esta entrevista exclusiva para El País, que no es algo que sea relevante en su vida.

Me tiene muy al margen. No me importa si no me conoces. Lo que piense la gente de mí no me quita el sueño ni me importa mucho".