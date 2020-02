¿Paulina se fue de México para poner distancia con Enrique Peña Nieto?

Nueva York, EU.- La hija mayor del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Paulina dejó en una interrogativa a usuarios de redes sociales por no postear en varios días y por no estar en el cumpleaños de su hermano.

La joven acostumbraba enseñar a través de redes sociales todo lo que ocurría en su vida, desde comidas, salidas con amigas, viajes y momentos con su familia pero varios seguidores se extrañaban de su ausencia.

Hasta el día de ayer miércoles, Paulina explicó que:

Muchos de ustedes me han preguntado que por qué ya no comparto tanto unas cosas, si después del tutorial de maquillaje recibí cosas negativas, que la verdad no he recibido absolutamente nada negativo, entonces estoy súper agradecida y muy contenta“