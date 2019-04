Paz Vega responde a críticas: "Cuando me ponga el parche seré Catalina Creel"

Ciudad de México.- Laura Zapata ha arremetido en contra de la producción del 'remake' de Cuna de Lobos desde que se enteró que Paz Vega daría vida a la mítica villana Catalina Creel, ante ello la actriz española rompió el silencio y se defendió de las críticas.

Paz estuvo presente en la misa que se celebró por el inicio de las grabaciones del melodrama y fue cuestionada por los medios sobre el rechazo de algunas personas al revelarse que ella encarnaría a Creel.

El público, tiene derecho a opinar, incluso una vez hecha la historia habrá gente que opine que le gusta y otra que no, creo que los actores lidiamos con eso cada día”.

Asimismo, la actriz española opinó acerca de la declaración de Zapata en la que asegura que hay malinchismo en México.

Yo considero que Cuna de Lobos un clásico, y como un clásico que es, yo creo que los clásicos no tienen fronteras, yo misma he interpretado a personajes históricos, porque al final Catalina Creel es ficticio, no es real, con lo cual, puede hacerse en muchos sitios”.