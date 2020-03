Pedrito Sola critica pintas feministas y lo 'hacen pedazos': "Qué poco empático"

Ciudad de México.- Pedro Sola, quien además de ser conductor es economista, se pronunció en contra de las pintas y destrozos que se hicieron durante la pasada marcha feminista del 8 de marzo por motivo del Día de la Mujer.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de Ventaneando escribió un mensaje para reprobar los actos "vandálicos" que surgieron durante la protesta de miles de mujeres.

El tuit de Pedro de inmediato causó revuelo y los usuarios hicieron pedazos al conductor por no poder comprender que esta forma de protesta va más allá de solo "dañar por dañar" y en realidad es un grito para que se pare la ola de feminicidios.

No sea tibio, Don Pedro. Si no las apoya, no estorbe y no hable, se ve mal, poco empático. No le corresponde comentar al respecto".