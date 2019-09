Pedro Fernández lanza fuerte indirecta al 'Potrillo' por emborracharse en shows

Ciudad de México.- Pedro Fernández se sinceró con los reporteros que lo cuestionaron por su forma de trabajo en el escenario y su opinión con respecto a otros cantantes que acostumbran beber alcohol durante sus presentaciones.

A pesar de que el intérprete no quiso mencionar el nombre de otros artistas, como es el caso de Alejandro Fernández, manifestó:

Es una cuestión de gusto, si te gusta y te sientes bien, y de esa manera lo haces mejor, no sé, yo al menos de esa manera no lo veo para mí, si me puedo echar una copa, porque de repente hay que brindar en el palenque y todo, pero una cosa es esa y otra pues tomarte 10 o 2 o 15, no sé".