Pedro Rivera espera que le hablen para colaborar en la serie de Valentín Elizalde

Ciudad de México.- Luego de la polémica de las declaraciones por la realización de la serie de Valentín Elizalde, Pedro Rivera se une a este escándalo, pues asegura que si a alguien debe ser tomado en dicha trama es a él, ya que fue el líder de la dinastía Rivera quien lanzó a la fama al Gallo de Oro.

En los medios internacionales comenzaron a especular que el primo del Valentín, el Tano Elizalde, sería el único que narraría la serie de Valentín, ya que es el único que sobreviviría al atentado que recibieron en Reynosa, Tamaulipas en el año 2006.

Después de esta noticia, el papá de la fallecida Jenny Rivera rompió el silencio e hizo declaraciones importantes, pues fue él quien apoyo desde un inicio al Valentín.

Tras todo lo sucedido, la familia Elizalde declaró que ya toma cartas en el asunto, pues sea quien sea que realicen la seria de la vida del Valentín, tomará medidas legales, refiriéndose al conocido productor Pepe Garza.

El productor comentó que le gustaría invertir en dicho proyecto, sin embargo las hijas y herederas de Valentín Elizalde, son los que tienen el derecho de todas las marcas y proyectos que se puedan derivar del fallecido cantante oriundo de Navojoa.

El productor reaccionó a las declaraciones de la familia Elizalde y respondió ante las declaraciones.

No me pueden demandar solo por haber dicho que podría participar apoyando en la serie, no me pueden demandar solo por opinar”, comentó Pepe Garza.