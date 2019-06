Pedro Sola confiesa que es víctima de fenómenos paranormales en casa

Ciudad de México.- El conductor, Pedro Sola, durante la transmisión del programa Ventaneando aseguró que tuvo una experiencia paranormal en su casa la mañana de este miércoles.

Hoy en la mañana estaba yo en mi cuarto y alguien me habló, ya ves que es el cuarto, como tenemos una suite… hubo una voz del otro lado y me dijeron ‘Pedrito’ y dije ‘¡ay! ¿Quién se metió?’, pero a mí ya no me da miedo”, dijo.