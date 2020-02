Pedro Sola se solidariza con conductor de 'Sale el Sol' al que le filtraron el 'pack'

Ciudad de México.- El conductor Pedro Sola le brindó su apoyo a su colega Roberto Carlo, conductor de Sale el Sol que anunció que filtraron sus fotos íntimas en redes sociales.

Ya me han 'trolleado', ya me sacaron mis fotos desnudo, ya les dije que soy gay. Ahora así que como dice la canción 'ábranse perras' que ya no hay con que me hundan", escribió el presentador.