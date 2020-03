¿Pelea en TV Azteca? Conductor con Covid-19: "En 'VLA' se burlaban de mí"

Ciudad de México.- Después de que Patricio Borghetti confirmara que tanto él como su prometida Odalys Ramírez habían dado positivo a Covid-19, ahora el conductor del programa Venga La Alegría confesó el miedo que sentía luego de que todos sus compañeros del programa de TV Azteca fueran puestos en cuarentena preventiva por su culpa.

En entrevista para el programa Todo para la Mujer, el argentino nacionalizado mexicano reveló que, más allá de su contagio, y a pesar de las precauciones que tomó, lo que no le permitía dormir era el temor de haber puesto en riesgo la salud de sus colegas.

Me contagié, no tengo idea de cómo, pero por lo menos me queda la satisfacción de que los cuidados esos exagerados quizás para algunos, u obsesivos, hicieron que yo no contagiara a nadie más, y eso me dio una paz, cuando yo me entero que todos mis compañeros dan negativo, no se imaginan como empecé a dormir diferente acá en casa", aseguró.