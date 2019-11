Películas de 'Spider-Man' del MCU no estarán en el catálogo de Disney Plus

Estados Unidos.- Luego del estreno (con algunos fallos) de la nueva plataforma de streaming, Disney Plus, los usuarios mencionaron que las películas de Spider-Man relacionadas con el MCU, no se encuentran dentro del catálogo.

Después de estos comentarios, el jefe de contenido y marketing de Disney Plus, Ricky Strauss, le dijo al medio The Verge, que los films del amigable vecino son un producto propiedad de Sony y no disponen de los derechos para exhibirlos en la lista de su plataforma.

Amamos a nuestros amigos en Sony, pero no tenemos planes de tener las películas de acción en vivo de Spider-Man en Disney Plus. Tendremos todos los programas animados de Spider-Man que hicimos y estarán allí debajo del estandarte de Marvel. ¿Pero quién sabe qué puede pasar en el futuro?", dijo Strauss.

Como bien menciona Ricky Strauss, será cuestión de tiempo si en un futuro, las películas del trepamuros son adheridas a Disney Plus.