Películas de estudio Ghibli llegarán a Netflix: Se reveló la fecha de los estrenos

Ciudad de México.- Si eres una fanático de los animes, hay buenas noticias para ti, pues de manera oficial, Netflix, ha revelado las fechas exactas en las que las películas de estudio Ghibli legarán a la plataforma.

A pesar de que en el pasado se había mencionado que estarían exclusivamente en otras plataformas de streaming, tal parece que Netflix pudo hacerse con los derechos para tenerlas en su catálogo.

De manera paulatina, estas cintas comenzarán a ser publicadas desde el día 1 de febrero, cabe mencionar que estarán dobladas en 20 lenguajes y subtituladas en 28 idiomas.

1 de febrero

Only Yesterday

Porco Rosso

Ocean Waves

Tales from Earthsea

Castle in the Sky

My Neighbor Totoro

Kiki’s Delivery Service

1 de marzo

The Cat Returns

Arrietty

The Tale of The Princess Kaguya

Nausicaä of the Valley of the Wind

Princess Mononoke

My Neighbors the Yamadas

Spirited Away

1 de abril

Ponyo on the Cliff by the Sea

From Up on Poppy Hill

The Wind Rises

When Marnie Was There

Pom Poko

Whisper of the Heart

Howl’s Moving Castle