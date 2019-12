Peluche de 'Baby Yoda' es el más vendido en Navidad en Amazon México

Ciudad de México.- Desde el lanzamiento de The Mandalorian en Disney Plus, los fans de Star Wars quedaron fascinados con la serie, no obstante, el personaje que se ha llevado toda la atención, por encima del protagonista, es Baby Yoda, quien ha sido el blanco perfecto para cientos de memes y diversas adaptaciones en la cultura popular.

En esta ocasión, tal parece que los que quieren tener a este pequeño, podrán cumplir este anhelo, pues un peluche de este adorable personaje será lanzado a la venta en Amazon México.

Sin embargo, tendrán que esperar un poco más, ya que por el momento solo pueden resevarlo, y su fecha de lanzamiento en el mercado será el 15 de agosto de 2020.

El precio de esta figura será de 699 pesos mexicanos, así que ya lo sabes, si en estas navidades no obtuviste un obsequio, Baby Yoda será un regalo perfecto para el próximo año.