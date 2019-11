People's Choice Awards: Jennifer Aniston, Zendaya y más ganadores

California, Estados Unidos.- El público decidió y reconoció a las figuras de la música, el cine y la televisión que este año los hicieron vivir grandes experiencias a través de sus proyectos, esto durante la gala de los People Choice Awards 2019 que se celebró en Santa Monica, California.

La gran galardonada de la noche fue Jennifer Aniston, a quien reconocieron con el premio People's Icon por su gran trayectoria en televisión y cine.

En un emotivo discurso, la intérprete de 'Rachel Green' en Friends expresó que dicha exitosa serie había sido un "regalo de toda una vida", un proyecto "icónico" en el que tuvo la oportunidad de participar.

Aniston no solo fue reconocida por su trayectoria, sino que también subió al escenario junto al actor mexicano Luis Gerardo Méndez y el comediante Adam Sandler para recibir el premio a la Película de Comedia del 2019 por Murder Mystery.

Otro de los especiales galardones que se otorgaron durante la velada fueron el People’s Champion Award a la cantante Pink, por su ardua labor en diversas causas solidarias, y el Fashion Icon Award a Gwen Stefani, por constituirse como un referente en la industria de la moda.

Mientras Robert Downey Jr. se alzó con el premio al Actor de Película por su interpretación de 'Iron Man', Zendaya fue reconocida como la Actriz de Película por su papel de 'Michell Jones' en Spider-Man: Far From Home.

Además, la intérprete de 'MJ' también se llevó a casa el galardón Mejor estrella dramática de TV por su trabajo en la serie Euphoria.

Keeping Up With The Kardashians recibió el galardón al mejor reality show del 2019 y Stranger Things el Programa de 2019.

A continuación, el listado de todos los ganadores de los People Choice Awards:

Mejor Acto de Comedia: Kevin Hart

Mejor Actriz de Cine: Zendaya

Mejor Estrella de Drama: Cole Sprouse – Five Feet Apart

Mejor Estrella de Película de Comedia: Noah Centineo – The Perfect Date

Mejor Actor de Cine: Robert Downey Jr.

Fashion Icon 2019: Gwen Stefani

Mejor Reality Show: Keeping Up With The Kardashians

Mejor Programa Nocturno: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Mejor Serie: Stranger Things

Mejor Estrella Dramática de TV: Zendaya

People's Champion 2019: Pink

Mejor Artista Country: Blake Shelton

Mejor Influencer de Belleza: Bretman Rock

People's Icon 2019: Jennifer Aniston

Mejor Participante de Show de Competencia: Hannah Brown

Mejor Película de Comedia: Murder Mystery

Estrella de Redes Sociales: David Dobrik

Mejor Álbum: Lover – Taylor Swift

Mejor Estrella de Película de Acción: Tom Holland – Spider-Man: Far From Home

Mejor Película de Acción: Avengers: End Game

Game Changer: Simone Biles

Mejor Show para hacer Bingewatch: Outlander

Mejor Estrella Femenina de TV: Millie Bobby Brown

Mejor Show Diurno: The Ellen DeGeneres Show

Mejor Show de Comedia: The Big Bang Theory

Mejor Agrupación: Blackpink

Mejor Canción: Señorita – Shawn Mendes Ft. Camila Mendes

Mejor Artista Feminino: Billie Eilish

Mejor Artista Masculino: Shawn Mendes

Mejor Película: Avengers: End Game

Mejor Podcast Pop: Scrubbing in With Becca Tilley and Tanye Rad

Mejor Película de Drama: After

Mejor Show de Sci-Fi/Fantasía: Shadowhunters

Mejor Serie de Drama: Stranger Things

Mejor Estrella de Reality Show: Khloé Kardashian

Mejor Video Musical: Kill This Love – Blackpink

Mejor Estrella Masculina de TV: Cole Sprouse

Mejor Artista Latina: Becky G

Mejor Película Familiar: Aladdin

Mejor Gira de Conciertos: Blackpink

Mejor Estrella de Comedia en TV: Kristen Bell

Mejor Estrella de Película Animada: Beyoncé – El Rey León

Mejor Estrella Animal: Doug the Pug

Mejor Estrella con Estilo: Harry Styles

Mejor Estrella Social: Ellen DeGeneres