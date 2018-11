Pepe Aguilar comienza a dudar sobre que Juan Gabriel esté muerto

Ciudad de México.- En medio de la creciente especulación en torno a la idea de que Juan Gabriel podría estar vivo, Pepe Aguilar reveló al programa 'Hoy' que ha comenzado a dudar y que ahora no descarta del todo que esto pueda ser verdad.

El cantante hizo referencia a las declaraciones de Joaquín Muñoz, amigo de Juan Gabriel que dice haber sido su mánager y quien abrió la conversación sobre la posibilidad de que el 'Divo de Juárez' no esté muerto al exponer ante la prensa que el cantautor regresará el próximo 15 de diciembre.

Muñoz promociona en la actualidad un libro, por lo que muchos lo han señalado de difundir la idea de que Juan Gabriel está vivo para provocar interés en su publicación.

Al respecto, Pepe Aguilar expuso en entrevista con el matutino que primero desestimó la idea, pero que ahora han crecido las dudas en él.

Al principio me pareció que quería hacerle publicidad a su libro y todo mundo había mordido el anzuelo, pero luego está medio raro, eh, la verdad es que está medio extraño... Yo no sé", reveló el intérprete de Miedo.

Asimismo, el cantante también ofreció una opinión sobre qué pasaría en caso de que las versiones fueran ciertas:

Pepe Aguilar prepara el lanzamiento de un disco homenaje a Alberto Aguilera Valadés, el cual asegura no tiene el propósito de colgarse de la fama del exitoso cantautor.

No me estoy queriendo aprovechar de nada, al contrario... Es simplemente mi admiración, mi respeto total hacia la obra de este hombre, hacia lo que él representó como artista, hacia lo que me enseñó como artista, lo que aprendí andando con él desde muy pequeño en sus shows, luego en el show con mis papás, cómo lo veía", externó Pepe Aguilar.