¿Pepe Aguilar la explota? Ángela Aguilar habla de la relación con su padre

Ciudad de México.- Hace algunos días, se divulgó en redes sociales un rumor en el cual se acusa a Pepe Aguilar de explotar laboralmente a su hija, Ángela Aguilar, quien cuenta solamente con 15 años de edad.

Los usuarios de una red social hicieron comentarios contra Pepe Aguilar después de que el músico publicara una fotografía donde sale junto a su joven hija tomado una bebida embriagante y con una descripción que disgustó a varios.

Los seguidores del padre de la quinceañera empezaron a comentar en contra del cantautor, acusándolo de que explota y es abusivo con su pequeña.

Sin embargo, Ángela Aguilar salió en defensa de su padre y proporcionó una entrevista para People en Español, dejando en claro que sus padres no estuvieron involucrados en su decisión de tomar su actual carrera musical como profesión, puesto que ellos no la obligaron a cantar.

No es que ellos me forzaron a ser esto. Mi papá no me forzó a ser cantante, es algo que me ha gustado y obviamente junto a lo bueno viene lo malo, nunca veo a mis amigos’’, aclaró la artista.