Pepe Aguilar sale en defensa de Ángela tras ataques sobre su cover de Selena

Ciudad de México.- Tras las críticas que se han hecho en contra de su hija Ángela por su cover de Selena, el cantante Pepe Aguilar salió en su defensa y mencionó que este tipo de práctica es parte de artistas de diferentes géneros musicales.

He visto varios comentarios sobre el cover de mi hija. ¡Por favor! No se rasguen las vestiduras, todo el mundo hace covers, ¿por qué no le dicen a otros artistas que dejen de hacerlos?”, mencionó el artista mexicano.