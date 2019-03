Pepillo Origel contra Karla Sofía: "Si Dios te hizo hombre, te mueres hombre"

Ciudad de México.- El conductor Juan José Origel manifestó su postura en contra del cambio de sexo de Karla Sofía, quien era conocido en el mundo artístico como Carlos Gascón.

Luego de que la actriz confirmara que recibirá sus papeles con el nombre de Karla Sofía y oficialmente ya es “una señora”, Origel expresó:

Mira yo no sé y no me vayan a criticar y nada, pero yo no estoy de acuerdo con esas cosas, mis respetos, respeto a la gente, pero no estoy de acuerdo… pero si ya Dios te hizo hombre, ni modo, te tienes que morir hombre… bueno esa es mi manera de pensar, podrás hacer lo que quieras de tu vida, lo que tú quieras y más mutilarse, hacerse, cortarse, ponerse, quitarse y así, pero cada cabeza es un mundo”.