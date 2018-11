Pepillo Origel despotrica contra Thalía: "No sabe conservar las amistades"

Ciudad de México.- El conductor de espectáculos, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, le reveló a la su colega Martha Figueroa, que Thalía ya no es tan amiga de varios famosos ni de él, pues dijo que en su reciente visita a México no tuvo comunicación con nadie.

Y es que dejó en claro que era su madre, la señora Yolanda Miranda Mange (ya fallecida), la que decidía a donde debía ir su hija cuando venía de visita al país, pero eso no fue todo, incluso dejó de hablarle a una de sus mejores amigas Yolanda Andrade, aunque aún se desconocen los motivos.

Yolanda Andrade, nada, hasta borró todas las fotos donde está con Thalía ya no están ¿que pasó? todavía hace poquito íntimas y todo, yo me acuerdo en una ocasión que Thalía me mandó, no sé yo creo que 200 rosas cuando me quería también, así el ramo y lo organizó Yolanda aquel ramononon...", dijo Pepillo en el programa Con Permiso.