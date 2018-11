Pepillo Origel 'explota' y tacha de mentiroso al ex de Laura Bozzo

Ciudad de México.- Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, reveló que Cristian Zuarez, el ex de la conductora Laura Bozzo le había regalado un “carísimo” reloj, que resultó ser una imitación, lo que poco después Cristian Zuarez desmintió, pero aparentemente sigue siendo mentira, pues “Pepillo” volvió a hablar sobre el tema durante una entrevista con TVNotas, donde además de confirmar la verdad sobre el hecho, dejó expuesto al ex de la polémica Laura Bozzo.

El famoso conductor confirmó diciendo lo siguiente:

Hace unos años estábamos en una fiesta y él traía un reloj, un Rolex de oro, y entonces le dije ‘ay qué bonito está’, se lo quitó y me dijo ‘te lo regalo’. Yo todavía hasta le comenté ‘ay cómo me vas a regalar un reloj de esos, no, no no’, pero él insistió y me lo dio. Un día se le acabó la pila, y lo llevé al joyero, ahí pregunté cómo cuánto costaba, a lo que me respondió que como 3 mil pesos. O sea ¡era chafa!, pero bueno, no me importó, no tiene nada de malo, yo lo comenté bromeando en mi programa de televisión ‘Con permiso’ y no me imaginé su cinismo”.