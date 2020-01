Pepillo Origel se retira tras años de trayectoria: "Nadie ocupará mi lugar"

Ciudad de México.- Este viernes 3 de enero el periodista Juan José Origel, también conocido como Pepillo, anunció que en los próximos meses se retirará del mundo del espectáculo luego de una larga trayectoria.

En entrevista exclusiva con el programa Hoy, el conductor de 72 años confesó que ya es tiempo de darse un respiro y comenzar a descansar luego de más de 30 años en el medio.

Pepillo Origel aseguró que se va con la frente en alto pues ha sido una persona muy respetada en el mundo del entretenimiento mexicano.

Estoy encantado de la vida; he sido una gente querida en el medio y para tres gentes que no me quieren en el medio, no me importa... Me gustaría que la gente me dijera: ‘¡Ay, no! ¿Por qué te vas?’ y no: ¡Ay, ya vete!”.